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Законодательство РК
17:32 14.04.2022

Арестован гендиректор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев

алматы, парковка, компания, глава, арест, суд Фото: Instagram/almaty.parking
В Алматы арестован генеральный директор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев. Об этом сообщили в Алматинском городском суде, передает Zakon.kz.

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.

Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца.Пресс-служба Алматинского горсуда

При этом в суде не уточнили, в чем подозревается Мухтар Базарбаев.

ТОО «AlanParking» – оператор платных парковок площадочного типа, осуществляющий свою деятельность на земельных участках АО «СПК Алматы». Является обслуживающей компанией, которая призвана обеспечивать работоспособность системы платных площадочных парковок.

21 декабря ТОО «RR2» выкупило 30% доли ТОО «AlanParking» – оператора площадочных платных парковок в Алматы (ранее принадлежала государству – АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»). Продажа госдоли на торгах была реализована в рамках второй волны приватизации – официальной государственной программы.

Динара Халдарова
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