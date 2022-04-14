Арестован гендиректор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.

Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца. Пресс-служба Алматинского горсуда

При этом в суде не уточнили, в чем подозревается Мухтар Базарбаев.

ТОО «AlanParking» – оператор платных парковок площадочного типа, осуществляющий свою деятельность на земельных участках АО «СПК Алматы». Является обслуживающей компанией, которая призвана обеспечивать работоспособность системы платных площадочных парковок.

21 декабря ТОО «RR2» выкупило 30% доли ТОО «AlanParking» – оператора площадочных платных парковок в Алматы (ранее принадлежала государству – АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»). Продажа госдоли на торгах была реализована в рамках второй волны приватизации – официальной государственной программы.