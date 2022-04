Врач назвала способы избавления от жира на животе

По словам доктора, висцеральный жир накапливается в области живота, но это не тот жир, который можно ущипнуть. Он находится глубже и покрывает органы брюшной полости, пишет издание Eat This, Not That!

Целенаправленно избавиться именно от него нельзя, но висцеральный жир можно убрать, уменьшив общий процент жира в организме.

Шалуджа-Шарма посоветовала бороться с жиром при помощи здоровой диеты.

Для этого, по словам доктора, нужно есть больше фруктов и овощей и ограничить потребление вредной еды.

Такое питание не только поможет вам сбросить вес и уменьшить жировые отложения, но и обеспечит большим количеством питательных веществ, снизит риск хронических заболеваний и прибавит энергии, — объяснила она.

Шалуджа-Шарма утверждает, что в день нужно съедать 25-30 граммов клетчатки, например, добавляя в блюда ягоды, фасоль или чечевицу. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, уменьшает колебания уровня инсулина в организме, снижает уровень сахара и холестерина и поддерживает микрофлору кишечника.

Врач считает, что худеющим следует устроить сахарный детокс. Сначала, по словам диетолога, обходиться без сахара будет непросто, но со временем станет легче. Когда возникает тяга к сладкому, специалистка рекомендует съесть фрукт, выпить стакан воды или принять горячий душ.

Шалуджа-Шарма советует придерживаться трехразового питания, свести к минимуму перекусы и избегать крекеров, печенья и чипсов.

Питание должно состоять из смеси фруктов и овощей (1/2 вашей тарелки), постных или растительных белков (1/4 тарелки) и цельнозерновых продуктов (1/4 тарелки). Затем, после ужина, пропустите поздний перекус и до завтрака больше не ешьте, — сказала она.

Салуджи-Шарма пояснила, что обмен веществ, масса тела и запасы жира зависят от баланса гормонов, на который влияют наша физическая активность, сон и уровень стресса.

Доктор рекомендует совершать прогулки быстрым шагом не менее 30-60 минут в день и увеличить физическую активность. Это, по словам специалистки, ускорит обмен веществ, позволит сжечь жир, улучшит настроение, снизит стресс и улучшит сон.