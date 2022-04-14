19:47 14.04.2022
Нурлан Коянбаев стал креативным директором ТРК президента РК
Фото: ТРК президента
Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев назначен креативным директором Телерадиокомплекса президента РК, сообщает Zakon.kz.
Ранее он был генеральным продюсером национального телеканала «Қазақстан», капитаном команды КВН «Казахи» и «Астана.kz», вел телепередачи «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» на телеканале Qazaqstan.
Кроме того, Нурлан Коянбаев принимал участие в организации других популярных проектов на республиканских телеканалах.
В 2021 году указом президента РК награжден медалью «Шапағат».