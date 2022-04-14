Нурлан Коянбаев стал креативным директором ТРК президента РК

Ранее он был генеральным продюсером национального телеканала «Қазақстан», капитаном команды КВН «Казахи» и «Астана.kz», вел телепередачи «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» на телеканале Qazaqstan.

Кроме того, Нурлан Коянбаев принимал участие в организации других популярных проектов на республиканских телеканалах.

В 2021 году указом президента РК награжден медалью «Шапағат».