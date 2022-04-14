Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:47 14.04.2022

Нурлан Коянбаев стал креативным директором ТРК президента РК

назначен в ТРК Президента РК Фото: ТРК президента
Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев назначен креативным директором Телерадиокомплекса президента РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее он был генеральным продюсером национального телеканала «Қазақстан», капитаном команды КВН «Казахи» и «Астана.kz», вел телепередачи «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» на телеканале Qazaqstan.

Кроме того, Нурлан Коянбаев принимал участие в организации других популярных проектов на республиканских телеканалах.

В 2021 году указом президента РК награжден медалью «Шапағат».

Лариса Черненко
Казахстан
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
14.04.2022
Лихие 90-е: шесть фильмов в жанре криминала, которые стоит посмотреть
13.04.2022
Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности госаппарата
14.04.2022
Ученые разработали технологию получения дешевой натуральной черной икры
13.04.2022
Прибывший в Алматы из Минска самолет «заминировали»
14.04.2022
Главная Топ LIVE Все