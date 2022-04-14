Илон Маск намерен выкупить 100% акций Twitter за $43 млрд

Сумма сделки должна составить около 43 млрд долларов, передает The Verge со ссылкой на письмо бизнесмена, которое он 13 апреля направил акционерам соцсети.

На фоне новостей акции Twitter выросли на 13%, а стоимость акций Tesla упала на 1,5%.

Маск приобрел 9,2% акций соцсети и стал ее крупнейшим акционером в начале апреля. Спустя несколько дней он отказался войти в совет директоров без объяснения причин. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Twitter сообщил, что из-за Маска в компании сложилась крайне «напряженная» атмосфера.

Илон Маск активно пользуется Twitter, его посты регулярно приводят к взлету или падению цены тех или иных акций.

Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для действующей демократии. Илон Маск

Маск в письме правлению Twitter добавил, что, по его мнению, компания не будет процветать в ее нынешнем виде и ее необходимо преобразовать в частную.

Если предложение не будет принято, предприниматель пообещал пересмотреть свою позицию акционера.

6 апреля компания анонсировала вхождение Маска в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал отреагировал на это словами о том, что он верит, что это к лучшему.

Компания ценит вклад своих акционеров, не смотря на то, входят они в совет директоров или нет. Маск владеет самым большим пакетом акций Twitter, и компания будет открыта для его предложений. Гендиректор Twitter Параг Агравал

Состояние Илона Маска, по данным Forbes Real Time, составляет 265,1 млрд долларов.