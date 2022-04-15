08:00 15.04.2022
Спад числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на четверых заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Заболевших казахстанцев выявили в четырех регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 6,
в ВКО – 2,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 355 случаев.
27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 9,
в Алматинской области – 2,
в ВКО – 1,
в Карагандинской области – 3,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 785 человек.