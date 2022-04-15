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08:00 15.04.2022

Спад числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 15 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на четверых заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Заболевших казахстанцев выявили в четырех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 6,

  • в ВКО – 2,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 355 случаев.

27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 9,

  • в Алматинской области – 2,

  • в ВКО – 1,

  • в Карагандинской области – 3,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 785 человек.

Данияр Кунафин
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