Спад числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 6,

в ВКО – 2,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 355 случаев.

27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 9,

в Алматинской области – 2,

в ВКО – 1,

в Карагандинской области – 3,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 785 человек.