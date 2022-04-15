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08:03 15.04.2022

«Барселона» сенсационно проиграла «Айнтрахту» в Лиге Европы

Футбол Лига Европы 1/2 финала Фото: Instagram/europaleague
«Айнтрахт» преподнес сюрприз, победив в ответной четвертьфинальной игре «Барселону». Немецкий футбольный клуб вышел в полуфинал Лиги Европы. Матч прошел на знаменитой «Ноу Камп» и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает Zakon.kz.

Каталонских болельщиков футбола уже в самом начале встречи огорчил игрок немецкой дружины Филип Костич, который открыл счет с пенальти. Затем преимущество гостей увеличил нападающий Рафаэль Борре.

Во второй тайме счет до 3:0 довел Филип Костич, оформив дубль.

На исходе поединка испанцы сумели сократить отставание благодаря мячам Серхио Бускетса и Мемфиса Депай.

В итоге матч завершился со счетом 2:3 в пользу команды из Германии.

В первой игре, которая прошла неделю назад, была зафиксирована ничья – 1:1. Тем самым по сумме двух матчей дальше идет «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом» из Англии.

В другом матче 1/2 финала встретятся «Лейпциг» — «Рейнджерс».

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