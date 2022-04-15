Финансовый гороскоп: астрологи предсказали, кому повезет в 2022

По словам эксперта по звездам, остальные же, напротив, могут столкнуться с финансовыми неприятностями.

Овен

Авгурова отмечает, что представителям этого знака зодиака удастся достичь удивительных высот в карьере в 2022 году. Поможет в этом продуманный до мелочей план, от которого ни в коем случае не нужно отступать.

Дополнительный источник денег может появиться благодаря новым идеям, к ним Овнам следует приглядеться.

Телец

А вот в первой половине 2022 года Тельцы совершенно неожиданно получат крупную сумму денег.

Средства могут прийти, например, через лотерею. Не нужно бояться отдавать эти деньги на благое дело, они вернутся в тройном размере.

Близнецы

А вот Близнецам, как отмечено на сайте Profile.ru, следует копить деньги и не выделять их окружающим каждый раз, когда они просят о помощи.

В первой половине 2022 года у представителей знака изменится ситуация в профессиональном плане, что и увеличит доход.

Скорпион

Представителям знака удастся монетизировать свои таланты. Необычные навыки или хобби могут оказаться новым источником дохода. Скорпионам не нужно бояться пробовать заработать на своих преимуществах.

Если Скорпионы будут сотрудничать с кем-то другим, то следует оставаться внимательным к деталям сделки.

Водолей

Водолеям помогут увеличить счет в банке окружающие. Представителям знака лучше прислушаться к советам собеседников и принимать от них помощь в старте своего проекта.

Позже обязательно следует отблагодарить тех, кто привел к успеху.