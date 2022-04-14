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10:01 14.04.2022

Легче всего сглазить – названы Топ-6 знаков зодиака

астрологи, знаки зодиака, сглаз Фото: pixabay
Эксперты по звездам назвали знаки зодиака, представителей которых легче всего сглазить, а также рассказали, как защититься от негативного влияния извне, передает Zakon.kz.

По мнению астрологов, представители шести знаков зодиака наиболее подвержены стороннему воздействию. «Пятый канал» перечислил, кто вошел в Топ-6.

Как отметили эксперты по звездам, сглазам часто подвергаются представители воздушной стихии — Водолеи, Весы и Близнецы.

Представителям этих знаков зодиака специалисты рекомендуют чаще прибегать к энергетической чистке жилья — жечь свечи и тщательно убирать квартиру.

Астрологи считают, что энергетикой средней защищенности обладают знаки Земли — Девы, Тельцы и Козероги.

Рожденных под этими созвездиями столь же легко сглазить или приворожить. Для поддержания внутренних барьеров им важно находиться рядом со своими родственниками, чтобы получать дополнительную защиту рода.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых могут сглазить даже родных.

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