UFC объявил о поединке Дамира Исмагулова против Гурама Кутателадзе

Схватка между Дамиром Исмагуловым и Гурамом Кутателадзе пройдет на вечере UFC Fight Night в Лас-Вегасе, в штате Невада. Дамир Исмагулов до этого момента провел в UFC четыре поединка и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою, который состоялся 23 мая 2021 года на UFC Fight Night 188, Исмагулов был сильнее Рафаэля Алвеса единогласным решением судей.

Фото: Instagram/guram_dze

Гурам Кутателадзе провел в UFC только одну схватку. 18 октября 2020 года на UFC Fight Night 180 он победил поляка Матеуша Гамрота раздельным решением судей.

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