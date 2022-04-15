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09:48 15.04.2022

UFC объявил о поединке Дамира Исмагулова против Гурама Кутателадзе

UFC Бой Кутетеладзе Фото: Instagram/ismagulov_damir
Российский боец UFC Дамир Исмагулов проведет бой против шведско-грузинского файтера Гурама Кутателадзе. Поединок назначен на 19 апреля, сообщает Zakon.kz.

Схватка между Дамиром Исмагуловым и Гурамом Кутателадзе пройдет на вечере UFC Fight Night в Лас-Вегасе, в штате Невада. Дамир Исмагулов до этого момента провел в UFC четыре поединка и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою, который состоялся 23 мая 2021 года на UFC Fight Night 188, Исмагулов был сильнее Рафаэля Алвеса единогласным решением судей.

UFC Бой Исмагулов

Фото: Instagram/guram_dze

Гурам Кутателадзе провел в UFC только одну схватку. 18 октября 2020 года на UFC Fight Night 180 он победил поляка Матеуша Гамрота раздельным решением судей.

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