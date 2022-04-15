10:19 15.04.2022
Жители Нур-Султана получали завышенные счета за электричество
Фото: Zakon.kz
Нарушения при начислении оплаты за электроэнергию для жителей столицы выявил Территориальный департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Нур-Султану, передает Zakon.kz.
Основанием для проверки явились многократные обращения жителей.
Установлено, что 32 из 56 обратившихся потребителей выставлены необоснованные суммы в размере 129 тыс. тенге. К примеру, по одному из потребителей общая сумма переплаты за четыре месяца составила 17 тыс. тенге (при средней ежемесячной оплате потребителей, жителей столицы, в размере 4,5 тыс. тенге за кВт/час). В связи с чем в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» возбуждено административное производство по статье 167 КоАП РК, где предусмотрен штраф в размере 2 тыс. МРП, или свыше 6 млн тенге.ДКРЕМ по городу Нур-Султан
Кроме того, в адрес ТОО «Астанаэнергосбыт» внесено предписание об обязательном устранении допущенных нарушений.