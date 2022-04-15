Объявлено о новом поединке казахстанца Шавката Рахмонова

Данный поединок в полусреднем весе 27-летнего казахстанца и 34-летнего американца планируется провести в Лас-Вегасе 25 июня. На текущий момент Нил Мэгни и Шавкат Рахмонов занимают соответственно десятую и пятнадцатую позиции в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Нил Магни подвергнет испытанию непобедимого Шавката Рахмонова, – написал американский файтер на своей странице в Instagram.

Ранее Шавкат Рахмонов в рамках основного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе победил гайанца Карлстона Харриса.

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