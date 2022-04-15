11:18 15.04.2022
Объявлено о новом поединке казахстанца Шавката Рахмонова
Фото: Instagram/neil_magny170
Американский боец UFC Нил Мэгни (26-8) по кличке «Гаитянская сенсация» известил своих фанатов о бое против казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) в UFC, сообщает Zakon.kz.
Данный поединок в полусреднем весе 27-летнего казахстанца и 34-летнего американца планируется провести в Лас-Вегасе 25 июня. На текущий момент Нил Мэгни и Шавкат Рахмонов занимают соответственно десятую и пятнадцатую позиции в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.
Нил Магни подвергнет испытанию непобедимого Шавката Рахмонова, – написал американский файтер на своей странице в Instagram.
Ранее Шавкат Рахмонов в рамках основного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе победил гайанца Карлстона Харриса.
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.