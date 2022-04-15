Врач напомнил о доступности профосмотров детей в рамках ОСМС

Благодаря обследованию в положенные сроки происходит своевременная профилактика и лечение фоновых заболеваний, диагностика врожденных пороков развития, неврологических, дыхательных и кардиологических, аллергических и эндокринных, аутоиммунных и онкологических, иммунодефицитных и наследственных заболеваний. Участковый педиатр Городской поликлиники №4 города Нур-Султана Камила Дубовцева

Врач приводит примеры, которые касаются здоровья детей. Вовремя выявляя анемию, удается предупреждать избирательный и сниженный аппетит, отказ от важных составляющих рациона (мясо, крупы, овощи и фрукты, кисломолочные продукты) и, как следствие, снижение иммунитета и предрасположенность к частым вирусным инфекциям.

Диагностируя рахит, удается проводить профилактику нарушения скелета и формы конечностей, что, безусловно, имеет и эстетические последствия для подрастающего ребенка. При выявлении дефицита массы тела удается предотвратить многие проблемы со здоровьем.

В моей практике довольно часто наблюдаются случаи своевременной диагностики патологии сердца во время обследования перед посещением спортивных секций. Родители бывают шокированы, почему их детей ничего не беспокоило, тогда как по ЭКГ выявляется аритмия или по эхокардиографии – порок сердца. Такие дети направляются на консультацию к кардиологу или кардиохирургу, принимают необходимые препараты, получают рекомендации по образу жизни и физической активности. Представьте, какие могли бы быть последствия, если бы патология сердца не была выявлена своевременно. Камила Дубовцева

Кроме того, по ее словам, прохождение профосмотров – это еще и предупреждение осложнений заболеваний и инвалидизации. К примеру, на практике нередко выявляется патология тазобедренных суставов у детей 3-4 месяцев. При правильной коррекции можно избежать нарушения походки и осанки, искривления позвоночника и инвалидности.

Осложнения и инвалидность можно предотвратить именно благодаря профосмотрам. В какие сроки и в каком возрасте вашему ребенку следует посетить определенного специалиста? Проведение профосмотров детям от 0 до 17 лет включительно регламентировано по возрастам. При этом стоматолога детки должны посещать ежегодно, начиная с двухлетнего возраста. Камила Дубовцева

В каких медорганизациях можно получить данную услугу? В городе – это поликлиники, для сельского населения – это медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и районные поликлиники.

Профилактические осмотры детей проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Следует отметить, что дети до 18 лет входят в льготную категорию населения, поэтому медицинская помощь в системе ОСМС оплачивается государством. Благодаря этому дети имеют доступ к широкому перечню услуг в пакете ОСМС. Камила Дубовцева

Она добавила, что, по статистике, в целом профосмотрами охвачено 4,4 млн детей, а в 2021 году в системе ОСМС было застраховано 6 млн 549 тыс. детей.

Известный советский ученый-медик, кардиохирург, академик Николай Михайлович Амосов в свое время говорил: «Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому! Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные». Вы понимаете, что имел в виду академик? Помимо сбалансированного питания, физических нагрузок, режима труда и отдыха, в поддержании здоровья важную роль играют именно профилактические медицинские осмотры. Камила Дубовцева

В Казахстане проведение профилактических осмотров детей всех возрастов и студентов регламентируется приказом Минздрава.

Профилактический медицинский осмотр проводится в три этапа: доврачебный, квалифицированный и специализированный.

Доврачебный этап осуществляется средним медицинским персоналом и включает в себя: определение роста и массы тела с вычислением ИМТ (индекса массы тела), измерение объема головы и грудной клетки ребенка, измерение артериального давления, оценку физического и психосоциального развития, определение остроты зрения и слуха, проведение ЭКГ (детям в 14 и 17 лет) с целью исключения патологии сердца и сосудов.

Квалифицированный этап проводится врачом-педиатром, врачом общей практики или участковым терапевтом (от 15 до 17 лет) и включает: общий осмотр кожных покровов и волосистой части головы, видимых слизистых оболочек, осмотр грудной клетки и позвоночника, ощупывание лимфатических узлов, исследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, осмотр половых органов, оценку нервно-психического развития, выявление признаков жестокого обращения, побоев и травм. При отклонении от нормы ребенок направляется на дообследование к профильному специалисту.

Специализированный этап проводится профильными специалистами: неврологом, хирургом, оториноларингологом, офтальмологом, стоматологом, эндокринологом. По окончании профилактического осмотра врачом-педиатром, врачом общей практики или подростковым терапевтом проводится комплексная оценка здоровья, определяется группа здоровья, оценивается физическое и нервно-психическое развитие ребенка. В заключении даются рекомендации по дополнительному обследованию, наблюдению и соблюдению гигиены, режиму и питанию, закаливанию и оздоровлению, профилактике фоновых и пограничных состояний, проведению профилактических прививок.