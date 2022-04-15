Токаев назначил замминистра обороны Казахстана

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Ахмедиев Дархан Мейрамулы назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Ранее он занимал должность директора Департамента развития информационных и информационно-коммуникационных технологий Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Дархан Ахмедиев является выпускником Карагандинского государственного технического университета, обладатель стипендии «Болашақ» (King's London college).

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве аналитика АО «Национальные информационные технологии».

В 2013-2015 годах работал экспертом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК и Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК. В последующем был принят на должность главного эксперта Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2017 по 2019 год работал руководителем управления Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году приступил к обязанностям заместителя директора Департамента развития электронной промышленности МЦРИАП РК.

В 2020 году назначен директором Департамента развития ІТ МЦРИАП РК.

В связи с внутренней реорганизации ведомства с 20 ноября 2020 года назначен директором Департамента развития информационных и информационно-коммуникационных технологий МЦРИАП РК.