12:35 15.04.2022
Отравление студенток в Талгаре: полиция начала расследование
Фото: pixabay
12 апреля в Алматинской области четыре студентки медицинского колледжа были госпитализированы. Предварительно, девушки отравились донерами, сообщает Zakon.kz.
Двое из пострадавших все еще находятся под наблюдением медиков.
В своих показаниях девушки пояснили, что почувствовали недомогание якобы после употребления донеров в Талгаре. Сейчас по факту инициировано расследование, к которому подключены специалисты районной СЭС. Пресс-служба ДП Алматинской области
По данным ведомства, деятельность донерной приостановлена для осуществления соответствующей проверки.
Окончательное процессуальное решение будет принято по ее результатам, – добавили в пресс-службе.