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Законодательство РК
12:35 15.04.2022

Отравление студенток в Талгаре: полиция начала расследование

отравление, Талгар, полиция, расследование Фото: pixabay
12 апреля в Алматинской области четыре студентки медицинского колледжа были госпитализированы. Предварительно, девушки отравились донерами, сообщает Zakon.kz.

Двое из пострадавших все еще находятся под наблюдением медиков.

В своих показаниях девушки пояснили, что почувствовали недомогание якобы после употребления донеров в Талгаре. Сейчас по факту инициировано расследование, к которому подключены специалисты районной СЭС. Пресс-служба ДП Алматинской области

По данным ведомства, деятельность донерной приостановлена для осуществления соответствующей проверки.

Окончательное процессуальное решение будет принято по ее результатам, – добавили в пресс-службе.
Анастасия Московчук
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