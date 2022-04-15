Отравление студенток в Талгаре: полиция начала расследование

Двое из пострадавших все еще находятся под наблюдением медиков.

В своих показаниях девушки пояснили, что почувствовали недомогание якобы после употребления донеров в Талгаре. Сейчас по факту инициировано расследование, к которому подключены специалисты районной СЭС. Пресс-служба ДП Алматинской области

По данным ведомства, деятельность донерной приостановлена для осуществления соответствующей проверки.

Окончательное процессуальное решение будет принято по ее результатам, – добавили в пресс-службе.