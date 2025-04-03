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Общество

Минздрав начал расследование по факту массового отравления детей в Мангистау

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 23:02 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения 3 апреля начало расследование по факту массового отравления 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в Бейнеуском районе Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, создан штаб при акимате.

"По случаю отравления детей направлены письма в Управление полиции Манашинского района, Департамент полиции Мангистауской области, Управление образования, районную и областную прокуратуру. На основании уведомления Управлением полиции Манашинского района столовая школы опечатана", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках расследования специалистами Управления с привлечением специалистов филиала НЦЭ Мангистауской области осуществлен выход на объект, с отбором проб пищевой продукции, воды, смывов, дезсредств и обследованием работников на носительство кишечной инфекции, результаты проб находятся в работе.

"Подростки в возрасте 14 лет, получившие отравление, находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников. При поступлении в приемный покой, они высказывали жалобы на рвоту, общую слабость, жидкий стул, боли в животе, состояние удовлетворительное", – добавили в Минздраве.

Вместе с с тем, в ведомстве отметили, что опрошенные родители школьников связывают заболевание с некачественной едой в столовой школы, где горячим питанием охвачены 417 учащихся начальных классов.

Ранее сообщалось, что ученики одной из общеобразовательных школ села в Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Все дети являются учениками 2-х, 3-х и 5-х классов общеобразовательной школы Манашы.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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