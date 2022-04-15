Госорганам хотят запретить требовать от казахстанцев сканированные копии документов

Аскар Жамбакин сообщил, что до поручения президента порядок цифровизации госуслуг был следующим: разрабатывались правила, и только потом процесс автоматизировался. В итоге гражданам все равно приходилось приносить подтверждающие документы, и процесс предполагал получение одной госуслуги ради другой или подачу разных заявлений для решения одной конкретной проблемы.

Процессы изначально должны проектироваться в цифровом формате. Для реализации указа (о дебюрократизации деятельности госаппарата) будет внедряться механизм: если данные есть в информационных системах, то у бизнеса и граждан запрашивать их будет запрещено. Все те справки, выписки, подтверждающие документы, сканированные копии будут полностью исключаться. Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин