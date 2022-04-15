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Законодательство РК
13:19 15.04.2022

Госорганам хотят запретить требовать от казахстанцев сканированные копии документов

сканирование, деньги, Казахстан Фото: Zakon.kz
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин на брифинге в СЦК рассказал о планах по дебюрократизации госаппарата. Конечная цель – повышение качества сервиса для граждан и бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Жамбакин сообщил, что до поручения президента порядок цифровизации госуслуг был следующим: разрабатывались правила, и только потом процесс автоматизировался. В итоге гражданам все равно приходилось приносить подтверждающие документы, и процесс предполагал получение одной госуслуги ради другой или подачу разных заявлений для решения одной конкретной проблемы.

Процессы изначально должны проектироваться в цифровом формате. Для реализации указа (о дебюрократизации деятельности госаппарата) будет внедряться механизм: если данные есть в информационных системах, то у бизнеса и граждан запрашивать их будет запрещено. Все те справки, выписки, подтверждающие документы, сканированные копии будут полностью исключаться.Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин
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