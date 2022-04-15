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Законодательство РК
14:16 15.04.2022

Фейк о проезде под запрещающие знаки прокомментировали в ДП Нур-Султана

фейк, запрет, комментарий полиции Фото: pixabay
В Казнете распространяют информацию о реализации пропусков для проезда грузовых автомашин под запрещающие дорожные знаки. В полиции отметили, что рассылка является фейком, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, действующим законодательством не предусмотрена выдача разрешений на проезд под запрещающие дорожные знаки, в том числе для грузовых автомашин.

Кроме того, в полиции уточнили Stopfake.kz, что установленных образцов, бланков и прочего формата в виде пропусков или разрешений на беспрепятственное движение грузовых автомашин по улицам столицы не существует.

При распространении и приобретении подобных «пропусков» с последующим их использованием, заведомо зная о незаконном их происхождении, Департаментом полиции будет рассмотрен вопрос о возбуждении производства об уголовном правонарушении. Просим принять во внимание данные сведения и в случае владения какой-либо информацией сообщить в дежурную часть Департамента полиции по телефону 8(7172) 71-60-10 или на канал «102».Пресс-служба ДП Нур-Султана

На сегодняшний день, как уточнили в ДП, контакт сотрудников полиции с водителями транспортных средств минимизирован: правонарушения, допускаемые водителями, фиксируются камерами «Сергек».

Анастасия Московчук
Нур-Султан
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