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15:06 15.04.2022

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в выходные

рк, погода, выходные, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды на 16-18 апреля – на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами. Лишь на западную часть республики окажет влияние Северо-западный антициклон, с которым будет погода без осадков. По республике будет наблюдаться усиление ветра.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на западе страны ожидается повышение температуры воздуха днем от +12...+20°С до +15...+25°С. На северо-западе ночью понижение от 0...+12°С до 0...-5°С, на севере – понижение ночью от +5...+12°С до 0...-5°С. На юго-востоке – +5°С, в центре республики – небольшое повышение до +2...+7°С, на востоке страны ночью повышение от -2...+3°С до 0...+8°С, днем +15°С. На юге днем основной фон температуры +23...+32°С, на юго-востоке – небольшое повышение днем до +22...+30°С, в горных районах +20°С.

Динара Халдарова
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