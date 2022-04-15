Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в выходные

В предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами. Лишь на западную часть республики окажет влияние Северо-западный антициклон, с которым будет погода без осадков. По республике будет наблюдаться усиление ветра. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на западе страны ожидается повышение температуры воздуха днем от +12...+20°С до +15...+25°С. На северо-западе ночью понижение от 0...+12°С до 0...-5°С, на севере – понижение ночью от +5...+12°С до 0...-5°С. На юго-востоке – +5°С, в центре республики – небольшое повышение до +2...+7°С, на востоке страны ночью повышение от -2...+3°С до 0...+8°С, днем +15°С. На юге днем основной фон температуры +23...+32°С, на юго-востоке – небольшое повышение днем до +22...+30°С, в горных районах +20°С.