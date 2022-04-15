Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:29 15.04.2022

Юлия Путинцева принесла первую победу в противостоянии Казахстан – Германия

Теннис Кубок БДК Фото: olympic.kz
Второй номер сборной Казахстана Юлия Путинцева одержала волевую победу в первом матче против команды Германии на Кубке Билли Джин Кинг, который стартовал 15 апреля в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Юлия Путинцева в противостоянии с первым номером сборной Германии Анжелик Кербер открывала игровую программу дня в одиночном разряде. Проиграв первый сет 3:6, казахстанка далее пересмотрела свою тактику, которая в итоге принесла ей удачу. Вторая партия осталась за Юлией — 6:3.

В третьей, заключительной партии казахстанская теннисистка начала уверенно, сделав брейк, планомерно наращивая свое давление. В итоге решающая часть игры осталась за Юлией Путинцевой — 6:2. А счет в матче Казахстан – Германия стал 1:0.

В 16:00 планируется выход Елены Рыбакиной и Лауры Зигемунд.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Матчи квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup смотрите в спортивном разделе на Bee TV.

Куандык Шынасилов
Путинцева Юлия Рыбакина Елена
Ситуация в Украине: Тимошенко призвала обнулить госдолг, обстреляны две области РФ
14.04.2022
Кариму Масимову продлили арест
14.04.2022
В отношении руководителей A-Parking начато досудебное расследование
14.04.2022
Арестован гендиректор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев
14.04.2022
Врач назвала способы избавления от жира на животе
14.04.2022
Главная Топ LIVE Все