Юлия Путинцева принесла первую победу в противостоянии Казахстан – Германия

Юлия Путинцева в противостоянии с первым номером сборной Германии Анжелик Кербер открывала игровую программу дня в одиночном разряде. Проиграв первый сет 3:6, казахстанка далее пересмотрела свою тактику, которая в итоге принесла ей удачу. Вторая партия осталась за Юлией — 6:3.

В третьей, заключительной партии казахстанская теннисистка начала уверенно, сделав брейк, планомерно наращивая свое давление. В итоге решающая часть игры осталась за Юлией Путинцевой — 6:2. А счет в матче Казахстан – Германия стал 1:0.

В 16:00 планируется выход Елены Рыбакиной и Лауры Зигемунд.

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