Мошенники представляются сотрудниками Нацбанка

Злоумышленники под различными предлогами убеждают граждан в необходимости установить мобильные приложения банков второго уровня или сервисы удаленного управления на персональные мобильные устройства. После чего мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства. Пресс-служба Национального банка РК

Как отметили в финрегуляторе, злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды).

Для получения информации по персональным данным пользователей мошенники используют все доступные методы социальной инженерии, в том числе с предоставлением поддельных документов. Злоумышленники фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников Национального банка, а также письма или справки по денежным операциям со средствами граждан Казахстана. Пресс-служба Национального банка РК

Как сообщили в финрегуляторе, Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами. Не осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошеннических действий со счетами граждан РК, компрометации персональных данных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня. Счета в банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.