Шанс замены врачей и ученых роботами оценили эксперты

Сегодня ученые сделали реальностью то, что еще недавно казалось фантастикой. Об этом стало известно во время дискуссий на полях Nobel Fest. Человек может сдать на анализ ДНК и получить всю информацию о своем здоровье, рисках заболеваний.

Заведующий кафедрой выдающихся исследований биоэтики Раймонда Ф. Шинаци, профессор университета Эмори Пол Рут Вольп с сожалением констатирует, что сейчас ученые-медики пока не могут полноценно пользоваться этой информацией, поскольку человеческий мозг не способен оценивать риски и в полном объеме обрабатывать такую информацию.

У кого-то шанс заболеть равен всего 15%, у кого-то риск заболевания – 70%. Мы сейчас переводим эти данные в бинарную систему, говорим, высокий или низкий риск, но это никак не помогает пациентам. Нам нужно обсудить, как мы эту информацию будем использовать для действий и рекомендаций пациентам. Пол Рут Вольп

По словам ученого, в идеале искусственный интеллект (ИИ) будет играть все большую роль в выписке препаратов. А смарт-часы и мобильные приложения будут не только измерять число шагов и время сна, но и считывать медицинскую информацию и управлять ею.

Возможно, у каждого человека будет электронный генетический паспорт, куда будут внесены данные о его ДНК. Врачам, принимая пациента, даже не надо будет с ним разговаривать, чтобы понять, какие у человека риски по раку, диабету и так далее. ИИ привносит технологии, которые помогут эти процессы изучить, обработать информацию. Это меняет медицину, но несет этические вопросы.

Скоро сможем прийти к врачам, и у них будет весь геном в медицинских карточках. Такая информация будет напрямую доступна, даже не нужны будут врачи для ее обработки. Пол Рут Вольп

С другой стороны, такое доверие искусственному интеллекту может быть и вредным для здоровья пациента.

В дальнейшем технологии могут быть дешевыми. Работодатели смогут требовать генетический паспорт при устройстве на работу. Не будет ли дискриминации по генетическому признаку? Профессор Бакинского государственного университета Гюнай Акбарова-Бен-Цви

Сегодня ИИ двигается в направлении создания искусственного мозга наподобие человеческого, с большей мощностью. Это будет возможно в скором будущем. Профессор генетики Роберта Уинтропа в Гарвардской медицинской школе, профессор медицинских наук и технологий в Гарварде и Массачусетском технологическом институте Джордж Черч уверяет, что основные аспекты уже учитываются.

Сегодня уже требуется документирование во время испытаний на животных, задолго до того, как исследования коснутся человека. Важно обеспечить отсутствие токсичности, соблюсти условия безопасности. Джордж Черч

Технология на основе ИИ позволяет с большой скоростью обработать данные исследования ДНК человека и выявить редкие болезни, оперативно найти причину и помочь врачам-клиницистам назначить лечение. Лучевая терапия, сканирование, по мнению экспертов, будут меняться. ИИ поможет специалистам, но не заменит их. Мышление пациентов и врачей изменится — в этом соглашаются все специалисты.