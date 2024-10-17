Робота-полицейского с ИИ презентовали в Китае
Устройство, имеющее сферическую форму, разработали для активного преследования и задержания преступников. Видео китайской новинки опубликовала новостная платформа нового поколения Sprinter на своей странице в Х.
Так стало известно, что робот может:
- перемещаться по пересеченной местности;
- плавать и преодолевать препятствия, включая падения с высоты.
При этом робот-сфера способен развивать скорость до 35 км/ч при преследовании нарушителей. Кроме того, устройство обездвиживает преступников до прибытия сотрудников правоохранительных органов.
"Важной функцией нового робота является возможность работы в группе. Это позволяет эффективно координировать действия нескольких устройств для захвата целей", – говорится в описании.
🇨🇳 China has unveiled a "police robot" with built-in AI for independently pursuing criminals. The robot can attack an enemy at speeds of up to 35 km/h, and also act as part of a group to capture targets. pic.twitter.com/qbE3A7bDO3— S p r i n t e r (@SprinterFamily) October 16, 2024
На днях в Китае рассказали о своих планах исследования космоса.