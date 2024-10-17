Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Робота-полицейского с ИИ презентовали в Китае

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 05:05 Фото: Х/SprinterFamily
Китайские инженеры представили нового автономного робота-полицейского, оснащенного искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

Устройство, имеющее сферическую форму, разработали для активного преследования и задержания преступников. Видео китайской новинки опубликовала новостная платформа нового поколения Sprinter на своей странице в Х.

Так стало известно, что робот может:

  • перемещаться по пересеченной местности;
  • плавать и преодолевать препятствия, включая падения с высоты.

При этом робот-сфера способен развивать скорость до 35 км/ч при преследовании нарушителей. Кроме того, устройство обездвиживает преступников до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

"Важной функцией нового робота является возможность работы в группе. Это позволяет эффективно координировать действия нескольких устройств для захвата целей", – говорится в описании.

На днях в Китае рассказали о своих планах исследования космоса.

Читайте также

исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Почему инсульты случаются у молодых людей
Почему инсульты случаются у молодых людей
Китай рассказал о своих планах исследования космоса
Китай рассказал о своих планах исследования космоса
Алия Абди
Китай 2024 год Искусственный интеллект Технологии Цифровые технологии Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит &quot;Ирины Кайратовны&quot;
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Алматы, вид на город Алматы, осень, горы
Когда в Алматы прекратятся осадки и вернется тепло
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: