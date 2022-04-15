В Нур-Султане не будет салюта в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества

На майские праздники в столице запланировано свыше 40 мероприятий. В том числе, мероприятия крупного масштаба, которые будут проходить 9 мая:

церемония возложения «Гирлянды славы»;

возложение цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны;

концерт-спектакль «Майдан хаттары» во Дворце мира и согласия;

концерт «По дорогам войны» в концертном зале Дворца «Жастар»;

цирковая программа, посвященная Дню Победы.

9 мая пройдет традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, студентов сузов и вузов, посвященная Дню Победы в ВОВ. Эстафета начнется в 10.00 у памятника Алии Молдагуловой и пройдет по улице Победы.

Данные мероприятия будут проходить в офлайн-формате с учетом соблюдения требований всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. Управление физической культуры и спорта Нур-Султана

Столичным акиматом разрабатывается концепция оформления города ко Дню победы с фотографиями участников Великой Отечественной войны с использованием логотипа «Жеңіс лентасы»/«Ленточка Победы».

После утверждения баннеры будут размещены на 50 билбордах, 100 пилонах. Тематические видеоролики охватят 15 ЛЭД-экранов, 50 дисплеев. Также будут установлены 1500 консольных флагов. Управление физической культуры и спорта Нур-Султана

Акцию «Бессмертный полк» планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе с аккаунтами в популярных социальных сетях.

Будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны. Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет. Управление физической культуры и спорта Нур-Султана

13 апреля стало известно, что проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне, не планируется.

Новость по теме В Казахстане не будет военного парада

Позже в Министерстве обороны РК объяснили, почему в Казахстане в 2022 году не будет военного парада. Причина – экономия бюджетных средств, а также необходимость решения других задач.