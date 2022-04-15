12:10 15.04.2022
Почему в Казахстане не будет военного парада – ответ Минобороны
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве обороны РК объяснили, почему в Казахстане в 2022 году не будет военного парада. Причина – экономия бюджетных средств, а также необходимость решения других задач, передает Zakon.kz.
Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.Пресс-служба Минобороны РК
В оборонном ведомстве отметили, что «приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов».
Напомним, 13 апреля стало известно, что проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется.
В Казахстане не будет военного парада
Новость по теме