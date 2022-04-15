Почему в Казахстане не будет военного парада – ответ Минобороны

Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. Пресс-служба Минобороны РК

В оборонном ведомстве отметили, что «приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов».

Напомним, 13 апреля стало известно, что проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется.