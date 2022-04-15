23:02 15.04.2022
В Рудном погиб ребенок, выпавший из окна пятого этажа
Фото: pixabay
Трагедия произошла вечером 13 апреля. Малыш 2020 года рождения выпал из окна пятого этажа дома по улице Павла Корчагина, сообщает Zakon.kz.
От полученной травмы мальчик скончался в больнице, передает Instagram-аккаунте ТВС-Магнетит.
Как пояснили спасатели, несчастный случай произошел из-за того, что ребенок оперся на москитную сетку. Данные о происшествии переданы полицейским для начала досудебного расследования.
Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Рудного настоятельно просят жителей не оставлять малышей в квартире без присмотра и принимать существующие меры предосторожности. Печальная статистика из года в год показывает, что москитная сетка – это защита от насекомых, а не барьер от падений.