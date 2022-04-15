Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:02 15.04.2022

В Рудном погиб ребенок, выпавший из окна пятого этажа

Погиб в Рудном Фото: pixabay
Трагедия произошла вечером 13 апреля. Малыш 2020 года рождения выпал из окна пятого этажа дома по улице Павла Корчагина, сообщает Zakon.kz.

От полученной травмы мальчик скончался в больнице, передает Instagram-аккаунте ТВС-Магнетит.

Как пояснили спасатели, несчастный случай произошел из-за того, что ребенок оперся на москитную сетку. Данные о происшествии переданы полицейским для начала досудебного расследования.

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Рудного настоятельно просят жителей не оставлять малышей в квартире без присмотра и принимать существующие меры предосторожности. Печальная статистика из года в год показывает, что москитная сетка – это защита от насекомых, а не барьер от падений.

Константин Вноровский
Костанайская область Рудный
Токаев назначил замминистра обороны Казахстана
15.04.2022
Спад числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
15.04.2022
Принц Гарри и Меган Маркл встретились с Елизаветой II впервые за два года
15.04.2022
Почему в Казахстане не будет военного парада – ответ Минобороны
15.04.2022
Глава ЦРУ назвал Китай главным геополитическим вызовом для США
15.04.2022
Главная Топ LIVE Все