Водитель BMW 5 протаранил стоявшие перед переходом автомобили в Алматы
Автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Суюнбая в южном направлении. За ним двигался автомобиль Toyota Avensis. Машины остановились перед проспектом Рыскулова, чтобы пропустить пешехода.
BMW 5 на полном ходу врезался в Toyota. По «эффекту паровоза», Toyota ударила Volkswagen. Сильный удар «разметал» все три автомобиля в разные стороны.
По счастливой случайности никто не вылетел на полосу встречного движения, переходящий дорогу пешеход тоже сумел избежать удара.
Водителя BMW в тяжелом состоянии госпитализировали прибывшие медики. Водителю и пассажирам Toyota была оказана первая помощь на месте, от госпитализации они отказались.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz