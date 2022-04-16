Водитель BMW 5 протаранил стоявшие перед переходом автомобили в Алматы

Автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Суюнбая в южном направлении. За ним двигался автомобиль Toyota Avensis. Машины остановились перед проспектом Рыскулова, чтобы пропустить пешехода.

BMW 5 на полном ходу врезался в Toyota. По «эффекту паровоза», Toyota ударила Volkswagen. Сильный удар «разметал» все три автомобиля в разные стороны.

По счастливой случайности никто не вылетел на полосу встречного движения, переходящий дорогу пешеход тоже сумел избежать удара.

Водителя BMW в тяжелом состоянии госпитализировали прибывшие медики. Водителю и пассажирам Toyota была оказана первая помощь на месте, от госпитализации они отказались.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz