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01:01 16.04.2022

Водитель BMW 5 протаранил стоявшие перед переходом автомобили в Алматы

Авария на Суюнбая Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на проспекте Суюнбая, перед проспектом Рыскулова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Суюнбая в южном направлении. За ним двигался автомобиль Toyota Avensis. Машины остановились перед проспектом Рыскулова, чтобы пропустить пешехода.

BMW 5 на полном ходу врезался в Toyota. По «эффекту паровоза», Toyota ударила Volkswagen. Сильный удар «разметал» все три автомобиля в разные стороны.

По счастливой случайности никто не вылетел на полосу встречного движения, переходящий дорогу пешеход тоже сумел избежать удара.

Водителя BMW в тяжелом состоянии госпитализировали прибывшие медики. Водителю и пассажирам Toyota была оказана первая помощь на месте, от госпитализации они отказались.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Авария на Суюнбая

Фото: Zakon.kz

Авария на Суюнбая

Фото: Zakon.kz

Авария на Суюнбая

Фото: Zakon.kz

Авария на Суюнбая

Фото: Zakon.kz

Авария на Суюнбая

Фото: Zakon.kz

Авария на Суюнбая

Фото: Zakon.kz

Авария на Суюнбая

Фото: Zakon.kz

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