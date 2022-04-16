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07:13 16.04.2022

Торговое судно затонуло у берегов Туниса

Тунис торговое судно утонуло Фото: pixabay
Все моряки были спасены, их жизни ничего не угрожает. Члены экипажа успели выпустить сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана, сообщает Zakon.kz.

Около порта тунисского города Габес затонуло торговое судно, сообщает Lenta.ru.

По данным местной радиостанции, на борту корабли находились семь членов экипажа, которые являются гражданами Турции и Азербайджана.

Все моряки были спасены и доставлены в больницу Габеса, их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что судно, которое следовало из Экваториальной Гвинеи, начало тонуть после того, как внутрь корпуса начала просачиваться вода.

Члены экипажа успели выпустить сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.

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