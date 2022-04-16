08:02 16.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на восьмерых заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Заболевших казахстанцев выявили в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане– 4,
в Алматы – 9,
в Алматинской области – 1,
в ВКО – 4,
в Костанайской области – 1,
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 375 случаев.
5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматинской области - 2,
в ВКО - 1,
в Костанайской области - 1,
в Мангистауской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 290 790 человек.