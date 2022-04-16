Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане– 4,

в Алматы – 9,

в Алматинской области – 1,

в ВКО – 4,

в Костанайской области – 1,

в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 375 случаев.

5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Алматинской области - 2,

в ВКО - 1,

в Костанайской области - 1,

в Мангистауской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 290 790 человек.