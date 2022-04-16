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08:02 16.04.2022

Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

КВИ Казахстан 16 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки выявили на восьмерых заболевших COVID-19 меньше, чем днем ранее. Заболевших казахстанцев выявили в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане– 4,

  • в Алматы – 9,

  • в Алматинской области – 1,

  • в ВКО – 4,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 375 случаев.

5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматинской области - 2,

  • в ВКО - 1,

  • в Костанайской области - 1,

  • в Мангистауской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 290 790 человек.

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