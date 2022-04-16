Павлодарца арестовали за комментарии о переименовании города

Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело в отношении 59-летнего жителя города за комментарии в социальных сетях, сообщается на сайте суда.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили комментарий, оскорбляющий честь и достоинство жителей страны. Дело рассматривали по статье «Мелкое хулиганство».

В суде мужчина признал вину полностью и пояснил, что в социальной сети освещалась петиция о переименовании города Павлодара, и он оставил оскорбительные комментарии в адрес жителей Казахстана. Мужчина выразил сожаление о своем поступке.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП за совершение мелкого хулиганства и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.