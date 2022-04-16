Павлодарца арестовали за комментарии о переименовании города
Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело в отношении 59-летнего жителя города за комментарии в социальных сетях, сообщается на сайте суда.
В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили комментарий, оскорбляющий честь и достоинство жителей страны. Дело рассматривали по статье «Мелкое хулиганство».
В суде мужчина признал вину полностью и пояснил, что в социальной сети освещалась петиция о переименовании города Павлодара, и он оставил оскорбительные комментарии в адрес жителей Казахстана. Мужчина выразил сожаление о своем поступке.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП за совершение мелкого хулиганства и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.