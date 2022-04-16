Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:31 16.04.2022

Павлодарца арестовали за комментарии о переименовании города

Павлодар переименование города суд Фото: Zakon.kz
В суде мужчина признал вину полностью и пояснил, что в социальной сети освещалась петиция о переименовании Павлодара, и он оставил оскорбительные комментарии в адрес жителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело в отношении 59-летнего жителя города за комментарии в социальных сетях, сообщается на сайте суда.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили комментарий, оскорбляющий честь и достоинство жителей страны. Дело рассматривали по статье «Мелкое хулиганство».

В суде мужчина признал вину полностью и пояснил, что в социальной сети освещалась петиция о переименовании города Павлодара, и он оставил оскорбительные комментарии в адрес жителей Казахстана. Мужчина выразил сожаление о своем поступке.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП за совершение мелкого хулиганства и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на трое суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Данияр Кунафин
Павлодар
Ситуация в Украине: Песков уверен в успехе России, ВСУ просят деблокировать Мариуполь
15.04.2022
Антикор задержал двух чиновников в Алматинской области
15.04.2022
Токаев назначил замминистра обороны Казахстана
15.04.2022
Курсы доллара и рубля еще подросли на торгах
15.04.2022
Назначен первый заместитель Генпрокурора Казахстана
15.04.2022
Главная Топ LIVE Все