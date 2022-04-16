Нетрезвый чиновник в Костанае представился сотрудником Антикора — его уволили

По данным, озвученным на заседании совета, 5 марта во время рейда сотрудники полиции остановили служебный автомобиль, за рулем которого был заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Чингиз Кенжалы.

Госслужащий заявил об отсутствии документов и представился сотрудником Антикоррупционной службы. В дальнейшем медицинское освидетельствование показало, что водитель был в опьянении легкой степени. Департамент Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области

В этой связи 7 апреля управлением полиции в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК и дело направлено в суд.

За совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, членами совета по этике вынесена единогласная рекомендация об увольнении Чингиза Кенжалы с должности, – добавили в департаменте.