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Законодательство РК

"Заставляет работать у него дома": прокуратура поручила проверить чиновника после жалоб подчиненных

Прокуратура поручила проверить чиновника Фото: gov.kz
Прокуратура направило письмо в Антикоррупционную службу по Жетысуской области для проверки доводов сотрудников Биржи труда, обвинивших в превышении должностных полномочий руководителя местного отдела жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Ранее сотрудники Биржи труда города Текели обвинили руководителя отдела ЖКХ Галыма Кызылбаева в том, что чиновник угрожает им и заставляет работать у него дома. Видео они разметили в социальных сетях. После общественного резонанса за дело взялась областная прокуратура. 

"Сообщаем, что прокуратурой города Текели 16.09.2023 года данный факт зарегистрирован в КУИ и для проверки доводов направлен в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетісу. По результатам будет дана соответствующая правовая оценка," – сообщили корреспонденту Zakon.kz в надзорном органе. 

Дело находится на контроле прокуратуры города Текели. Об итогах расследования Антикора будет известно позже.

Чиновник в свою очередь отрицает обвинения и намеревается написать заявление по факту клеветы. 

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