В АО «ЦАЭК» прокомментировали вопросы деятельности холдинга

АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» в целях объективного освещения своей деятельности ответило на наиболее часто задаваемые в последнее время вопросы.

О причинах высокого износа оборудования

В соответствии с официальными данными Министерства энергетики, основные генерирующие мощности в стране, в том числе тепловые станции, которых в стране насчитывается 37 единиц, эксплуатируются 40 и более лет.

Уровень износа основного оборудования на теплоэлектростанциях составляет 55,42%. Данная проблема износа актуальна и для Петропавловской ТЭЦ-2, введенной в эксплуатацию в 1961 году.

Главной причиной ухудшения состояния тепловых станций, в том числе и ПТЭЦ-2, стали действующие тарифы на производимую продукцию и неясность в сфере регулирования отрасли, поскольку отсутствует единый регулирующий государственный орган.

Напомним, что отрасль энергетики в Казахстане регулируется различными госорганами – Министерство энергетики утверждает тарифы на электрическую энергию и мощность, а Министерство национальной экономики определяет тарифы в сфере производства тепловой энергии, а также на передачу и продажу электрической и тепловой энергии. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов осуществляет экологическое регулирование энергетических предприятий. Министерство индустрии и инфраструктурного развития осуществляет руководство в сферах энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также ответственно за реализацию государственной политики в области теплоснабжения. Ввиду отличающихся ведомственных приоритетов, регулирование отрасли носит разнонаправленный характер.

Тарифы Казахстана являются одними из самых низких на постсоветском пространстве.

Так, тариф на тепло для населения в Петропавловске составляет порядка 3150,37 тенге за Гкал, в то время как в российских городах Омск, Новосибирск, Барнаул – тариф варьируется от 8024,13 до 12 908,14 тенге за Гкал.

Объем недополученных средств от снижения тарифов на производство и передачу тепловой энергии по группе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за период с 2021 по 2025 год включительно составит более 22 млрд тенге.

Разница представляет собой сумму, на которую не будут произведены соответствующие ремонтные работы оборудования, инвестиционные программы по обновлению и реконструкции энергетического хозяйства.

Еще одним важным фактором, приведшим к упадку электроэнергетической отрасли в целом, стало снижение общей рентабельности производства электроэнергии, которая с 1 января 2019 года снизилась до 0%, поскольку в соответствии с приказом министра энергетики №508 от 14 декабря 2018 года из расчета тарифа исключена 12%-ная норма рентабельности.

В это же время Министерством энергетики были понижены тарифы на электроэнергию по всей стране. В некоторых регионах такое понижение тарифов доходило до 25%. Все это в совокупности вызвало массовый отток инвесторов из отрасли и привело к дефициту финансовой ликвидности. И, как следствие, предприятия холдинга, как и многие другие, работали в убыток.

Тем не менее необходимо отметить, что постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК от 4 ноября 2019 года данный приказ министра энергетики «Об обнулении рентабельности» был признан незаконным и отменен.

Проблема низкой заработной платы и текучести кадров

В результате тарифной политики прошедших лет энергетические компании не могут выплачивать адекватную заработную плату своим работникам.

Идет огромный отток квалифицированного персонала в другие отрасли, в приграничных регионах идет отток в Российскую Федерацию. Текучесть кадров за 2015-2021 годы увеличилась с 4 до 17,7%. При этом уходит уже опытный и обученный персонал со стажем работы в энергетике более четырех-пяти лет.

По официальным данным за 2020 год, в отрасли работает 102 тыс. человек. При этом средняя зарплата энергетика ниже на 26% относительно средней зарплаты по стране (195 764 тенге против 264 383 тенге). Средняя заработная плата в электроэнергетической отрасли России, по последним статистическим данным, составляет 306 572 тенге (54 745 рублей), что выше показателя по Казахстану на 36%.

Вклад в модернизацию

В адрес АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» часто поступает критика касательно того, что собственник ПТЭЦ-2 не вкладывал средства в ее развитие. Для сведения: объем затрат по инвестиционным и ремонтным работам, включая социальные затраты, осуществленные на предприятии за период с 2009 по 2021 год, составляет более 110 млрд тенге.

Станция является одной из старейших в Казахстане, при этом, благодаря реализованной инвестиционной программе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», с 2009 года генерирующее оборудование станции обновлено на 49,7%.

Так, за период реализации инвестиционной программы с 2009 года выполнены мероприятия по модернизации и обновлению котлоагрегатов №№6, 7, 8, 10, 12, также реконструированы и обновлены турбоагрегаты №№1, 2, 5, 6, 7. Мероприятия инвестиционной программы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» позволили увеличить установленную мощность станции на 161 МВт, с 380 до 541 МВт.

Помимо этого, несмотря на все сложности, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в 2021 году приступило к полной реконструкции котлоагрегата №2, с увеличением мощности, стоимость которого – 9,5 млрд тенге.

Все эти и другие мероприятия были выполнены за счет собственных средств и путем привлечения займов, взятых под личную гарантию конечных бенефициаров холдинга.

В настоящее время компания оперативно приступила к устранению последствий обрушения дымовой трубы на ПТЭЦ-2 в Петропавловске, с целью проведения восстановительных работ и своевременной подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.

Утверждена детальная дорожная карта с описанием всех необходимых мероприятий. Привлечены квалифицированные специалисты и организации со всей страны.

Компанией будут направлены средства в размере порядка 20 млрд тенге на приобретение необходимых материалов, оборудования и выполнение модернизации основного оборудования, зданий и сооружений. Будут проведены капитальные ремонты котлоагрегатов станции для гарантированного обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Деятельность управляющего холдинга

АО «ЦАЭК», несмотря на все указанные сложности, продолжает бесперебойно оказывать услуги по электро- и теплоснабжению потребителей.

Холдингу за короткий в период с 2009 по 2011 год удалось привлечь в энергетику стратегических инвесторов, таких как ЕБРР, АБР, Исламский инфраструктурный фонд и других. ЕБРР и Исламский инфраструктурный фонд являлись акционерами АО «ЦАЭК» в течение 10 лет и принимали участие в деятельности холдинга в качестве акционеров с совокупной долей в размере 33% (ЕБРР – 22,6%; ИИФ – 10,5%).

Присутствие в составе акционеров международных финансовых институтов развития позволяло холдингу привлекать относительно недорогие заемные средства, которые направлялись на реализацию инвестиционных мероприятий дочерних организаций АО «ЦАЭК», что позволило обновить и модернизировать 65% генерирующих мощностей холдинга.

Однако необходимо отметить, что неясность в тарифной политике, упомянутая ранее, привела к оттоку инвесторов из отрасли. Так, в 2019 году мажоритарный акционер холдинга – АО «ЦАТЭК» был вынужден осуществить обратный выкуп акций, принадлежащих ЕБРР и ИИФ, на общую сумму порядка 100 млн долларов США.

Социальная ответственность холдинга также проявляется в высоком казахстанском содержании.

Практически 99% услуг холдингу оказывают казахстанские компании, большая часть материалов, оборудования и спецодежды закупается у казахстанских производителей. Важно отметить, что все закупки Группы компаний АО «ЦАЭК» проводятся в соответствии с действующими правилами проведения закупок, утвержденными для субъектов естественных монополий.

Касательно выплаты дивидендов и вознаграждений членам совета директоров

АО «ЦАЭК» является холдинговой структурой, включающей в себя такие предприятия, как АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».

Конечные бенефициары холдинга – Александр Клебанов и Сергей Кан. Необходимо отметить, что с момента образования АО «ЦАЭК» в 2008 году чистая прибыль в виде дивидендов никогда не распределялась в адрес конечных бенефициаров холдинга.

Дивиденды, которые выплачивались от дочерних предприятий на АО «ЦАЭК», в том числе на АО «ЦАТЭК», всегда оставались в периметре Группы компаний и использовались для модернизации и обновления производственных мощностей.

Также необходимо отметить, что после принятия Министерством энергетики решения об исключении 12%-ной нормы рентабельности из тарифов, холдингом были приняты меры, направленные на оптимизацию расходов, одной из которых стало решение о приостановлении выплат вознаграждения членам совета директоров холдинга, за исключением независимых директоров.