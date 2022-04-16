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Законодательство РК
12:28 16.04.2022

Полиция Нур-Султана нашла мужчину, который разбил стекло остановки

Остановка Нур-Султан Фото: скриншот видео
Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения Центра оперативного управления Департамента полиции Нур-Султана. Хулигана нашли полицейские, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на проспекте Богенбай батыра в 00:39, сообщили в ДП Нур-Султана.

На кадрах видно, как неизвестный подошел к остановке и разбил стекло.

Полицейские задержали 32-летнего жителя города. Как признался мужчина, он находился в нетрезвом состоянии.

Затем он подобрал с земли брусчатку, кинул в остановку и убежал.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство».

Данияр Кунафин
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