12:28 16.04.2022
Полиция Нур-Султана нашла мужчину, который разбил стекло остановки
Фото: скриншот видео
Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения Центра оперативного управления Департамента полиции Нур-Султана. Хулигана нашли полицейские, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел на проспекте Богенбай батыра в 00:39, сообщили в ДП Нур-Султана.
На кадрах видно, как неизвестный подошел к остановке и разбил стекло.
Полицейские задержали 32-летнего жителя города. Как признался мужчина, он находился в нетрезвом состоянии.
Затем он подобрал с земли брусчатку, кинул в остановку и убежал.
По факту проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство».