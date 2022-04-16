Продавец крупной партии мефедрона задержан в Алматы

Как уточнили в полиции, изъятое вещество является мефедроном.

Установлено, что он планировал распространить эти 23 дозы на территории Ауэзовского района. В ходе обыска по адресу проживания обнаружены и изъяты нерасфасованный пакет с таким же веществом и крупная сумма денег. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Начальник Управления полиции Ауэзовского района, подполковник полиции Улан Абулхайыр

Фото: пресс-служба Департамента полиции Алматы

В ведомстве напомнили, что за незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.