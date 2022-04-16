12:35 16.04.2022
Продавец крупной партии мефедрона задержан в Алматы
Фото: пресс-служба Департамента полиции Алматы
У 27-летнего жителя Алматы изъято 23 свертка с психотропным веществом. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в полиции, изъятое вещество является мефедроном.
Установлено, что он планировал распространить эти 23 дозы на территории Ауэзовского района. В ходе обыска по адресу проживания обнаружены и изъяты нерасфасованный пакет с таким же веществом и крупная сумма денег. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.Начальник Управления полиции Ауэзовского района, подполковник полиции Улан Абулхайыр
Фото: пресс-служба Департамента полиции Алматы
В ведомстве напомнили, что за незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.