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12:35 16.04.2022

Продавец крупной партии мефедрона задержан в Алматы

полиция, изъятие, наркотики Фото: пресс-служба Департамента полиции Алматы
У 27-летнего жителя Алматы изъято 23 свертка с психотропным веществом. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, изъятое вещество является мефедроном.

Установлено, что он планировал распространить эти 23 дозы на территории Ауэзовского района. В ходе обыска по адресу проживания обнаружены и изъяты нерасфасованный пакет с таким же веществом и крупная сумма денег. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.Начальник Управления полиции Ауэзовского района, подполковник полиции Улан Абулхайыр

изъятие, полиция

Фото: пресс-служба Департамента полиции Алматы

В ведомстве напомнили, что за незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Анастасия Московчук
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