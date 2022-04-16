13:08 16.04.2022
103-летний долгожитель из Ирака женился в третий раз
Фото: pixabay
103-летний Фархуд аль-Мансури из Ирака женился на 37-летней избраннице, чтобы завести больше детей. Стоит отметить, что у мужчины это уже третий брак, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным издания Arab News, Хаджи Мухейлиф Фархуд аль-Мансури родился в 1919 году. На данный момент он является отцом 15 детей.
Как рассказал один из сыновей, первая жена отца умерла, вторая – ушла. Тогда долгожитель и обратился с просьбой к детям: найти ему жену, «способную родить еще детей».
Дети помогли отцу в выборе, и церемония состоялась в начале апреля.
Сам же долгожитель утверждает, что ничего не требует от своих детей, а только молится, «чтобы Всевышний благословил их».