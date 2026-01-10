#Казахстан в сравнении
Сын Михаила Ефремова собирается жениться на 26-летней актрисе

37-летний российский актер Никита Ефремов , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 07:40 Фото: Instagram/efremovefremov
37-летний российский актер Никита Ефремов собрался жениться второй раз. Избранница знаменитости – актриса Софья Гершевич, совместные фото звезды с которой на днях появились в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КП" со ссылкой на неназванного продюсера, "еще осенью стало понятно, что у них с Софьей все серьезно. Он с ней все время улыбается".

По данным издания, 26-летняя Софья Гершевич владеет тремя иностранными языками и мечтает о мировой кинокарьере. Пока самым заметным ее успехом в этом направлении стала роль в фильме Паоло Соррентино "Рука Бога" (18+).

Никита тем временем, по подсчетам журналистов, зарабатывает на родине в 40 раз больше девушки. Высокий доход ему обеспечивают рекламные ролики и главные роли в крупных проектах.

Известно, что Софья родилась в Томске, в последнее время снимала квартиру в Риме, но, по слухам, уже успела обосноваться у Ефремова в Москве.

Ранее стало известно, что в честь Гарика Харламова "назвали" улицу в Кызылорде.

Аксинья Титова
Читайте также
Сын Михаила Ефремова проходит длительную реабилитацию после падения из окна
03:25, 31 июля 2023
Сын Михаила Ефремова проходит длительную реабилитацию после падения из окна
Старший сын Михаила Ефремова прокомментировал освобождение отца
09:34, 25 марта 2025
Старший сын Михаила Ефремова прокомментировал освобождение отца
Женатого Михаила Ефремова подозревают в тюремном романе
06:30, 04 июня 2025
Женатого Михаила Ефремова подозревают в тюремном романе
