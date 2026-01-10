Сын Михаила Ефремова собирается жениться на 26-летней актрисе

37-летний российский актер Никита Ефремов собрался жениться второй раз. Избранница знаменитости – актриса Софья Гершевич, совместные фото звезды с которой на днях появились в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КП" со ссылкой на неназванного продюсера, "еще осенью стало понятно, что у них с Софьей все серьезно. Он с ней все время улыбается".

По данным издания, 26-летняя Софья Гершевич владеет тремя иностранными языками и мечтает о мировой кинокарьере. Пока самым заметным ее успехом в этом направлении стала роль в фильме Паоло Соррентино "Рука Бога" (18+).

Никита тем временем, по подсчетам журналистов, зарабатывает на родине в 40 раз больше девушки. Высокий доход ему обеспечивают рекламные ролики и главные роли в крупных проектах.

Известно, что Софья родилась в Томске, в последнее время снимала квартиру в Риме, но, по слухам, уже успела обосноваться у Ефремова в Москве.

