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Законодательство РК
14:36 16.04.2022

Аким Тараза встретился с представителями Ассоциации урбанистов Казахстана

обсуждение проектов в Таразе Фото: пресс-служба акимата Тараза
Под председательством акима Тараза Ержана Жилкибаева состоялась встреча с представителями Ассоциации урбанистов Казахстана Q-88.

Председатель совета ассоциации Аукенов Ерлан выступил с вступительной речью о деятельности организации, реализованных проектах и поделился итогами проведенного анализа города.

Также на собрании были представлены презентации с наглядными примерами преобразования городской инфраструктуры, концептуального заполнения общественного пространства.

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Фото: пресс-служба акимата Тараза

Эксперты отметили, что большинство общественных объектов (парки, скверы, аллеи) проектировалось по стандартному дизайну, в котором отсутствует гармония архитектуры и окружающего ландшафта.

В подготовленной презентации были продемонстрированы маршруты для велодорожек, примеры обустройства площадей, парков, а также виды зеленых насаждений, которые благоприятны для климата города.

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Фото: пресс-служба акимата Тараза

В свою очередь, Ержан Жилкибаев заявил, что в 2022 году в Таразе планируется несколько проектов по благоустройству города.

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Фото: пресс-служба акимата Тараза

Также на встрече участвовали представители СМИ и общественники.

Общественница Жанна Мамашева дополнила, что, прежде всего, нужно учитывать структуру города.

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Фото: пресс-служба акимата Тараза

Анастасия Московчук
Тараз
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