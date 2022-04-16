Спасатели в Семее вынесли из горящего дома инвалида

Как сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области, когда создалась угроза жилому дому, огнеборцы спасли из зоны опасности мужчину-инвалида, 1984 года рождения.

В итоге пламя потушили на площади 24 кв. м в жилом секторе и на двух гектарах, где горела трава. Всего было задействовано шесть пожарных автомобилей и 30 человек личного состава.

Причина пожара на данный момент устанавливается.