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Законодательство РК
18:08 16.04.2022

Спасатели в Семее вынесли из горящего дома инвалида

спасатели Фото: скринот
Пожар разгорелся по улице Сатпаева. От сухой травы огонь распространился на баню, гараж и хозпостройки. Затем пламя частично охватило фасад дома, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области, когда создалась угроза жилому дому, огнеборцы спасли из зоны опасности мужчину-инвалида, 1984 года рождения.

В итоге пламя потушили на площади 24 кв. м в жилом секторе и на двух гектарах, где горела трава. Всего было задействовано шесть пожарных автомобилей и 30 человек личного состава.

Причина пожара на данный момент устанавливается.

Несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусматривают административную ответственность по ст. 336, 410 Кодекса РК об административных правонарушениях. Пресс-служба ДЧС ВКО

Елена Беляева
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