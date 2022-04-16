18:08 16.04.2022
Спасатели в Семее вынесли из горящего дома инвалида
Фото: скринот
Пожар разгорелся по улице Сатпаева. От сухой травы огонь распространился на баню, гараж и хозпостройки. Затем пламя частично охватило фасад дома, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области, когда создалась угроза жилому дому, огнеборцы спасли из зоны опасности мужчину-инвалида, 1984 года рождения.
В итоге пламя потушили на площади 24 кв. м в жилом секторе и на двух гектарах, где горела трава. Всего было задействовано шесть пожарных автомобилей и 30 человек личного состава.
Причина пожара на данный момент устанавливается.
Несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусматривают административную ответственность по ст. 336, 410 Кодекса РК об административных правонарушениях. Пресс-служба ДЧС ВКО