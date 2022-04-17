Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:48 17.04.2022

В Telegram появились новые функции

Обновление телеграм Фото: pixabay
Обновления также затронули встроенную функцию перевода сообщений на iOS — количество распознаваемых языков увеличилось, сообщает Zakon.kz.

Мессенджер Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения. О новых функциях сообщается на сайте мессенджера.

Помимо этого, у пользователей появилась возможность отключать уведомления полностью или на заданное время.

Им также стала доступна функция автоматического удаления сообщений с настройкой таймера в любых чатах.

Обновления также затронули встроенную функцию перевода сообщений на iOS — количество распознаваемых языков увеличилось.

В новой версии Telegram обновили интерфейс смены телефонного номера, добавили больше анимированных эмодзи и улучшили окно проигрывателя в режиме «картинка в картинке» для пользователей платформы Android.

Данияр Кунафин
Интересное
Павлодарца арестовали за комментарии о переименовании города
16.04.2022
Экс-глава погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов вышел на свободу
16.04.2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
16.04.2022
Смерть учителя во время тестирования в Алматы: комментарий МОН
16.04.2022
Токаев подписал закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений
16.04.2022
Главная Топ LIVE Все