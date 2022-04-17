Женщина погибла под колесами Subaru в Алматы

Смертельный наезд на пешехода произошел на Ташкентском тракте при движении в сторону Алматинской области.

Водитель Subaru ехал по тракту и напротив рынка «Алтын Орда» допустил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как рассказал водитель, он ехал по среднему ряду. Под строящимся надземным пешеходным переходом в левом ряду стоял внедорожник. Проезжая мимо, он почувствовал, что что-то переехал.

По словам водителя, на дороге лежала женщина. После наезда внедорожник, который стоял в левом ряду, сразу же уехал.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют полицейские и криминалисты.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz