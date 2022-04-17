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07:08 17.04.2022

Женщина погибла под колесами Subaru в Алматы

Алматы наезд на пешехода Фото: Zakon.kz
Водитель Subaru утверждает, что не заметил женщину, так как она лежала на проезжей части. Обстоятельства смертельного наезда выясняет полиция, сообщает Zakon.kz.

Смертельный наезд на пешехода произошел на Ташкентском тракте при движении в сторону Алматинской области.

Водитель Subaru ехал по тракту и напротив рынка «Алтын Орда» допустил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как рассказал водитель, он ехал по среднему ряду. Под строящимся надземным пешеходным переходом в левом ряду стоял внедорожник. Проезжая мимо, он почувствовал, что что-то переехал.

По словам водителя, на дороге лежала женщина. После наезда внедорожник, который стоял в левом ряду, сразу же уехал.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют полицейские и криминалисты.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

наезд на пешехода Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Наезд на пешехода

Фото: Zakon.kz

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