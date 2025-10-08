#АЭС в Казахстане
Происшествия

Женщина погибла под колесами автобуса в Шымкенте

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, светофор, светофоры, скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 06:35 Фото: Zakon.kz
7 октября по ул. Жибек жолы водитель пассажирского автобуса совершил наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Otyrar, женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.

"В результате от полученных травм она скончалась на месте происшествия", – говорится в репортаже.

В Департаменте полиции Шымкента рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП".Департамент полиции Шымкента

Также арестован водитель микроавтобуса, которого подозревают в гибели 10 человек в Мангистауской области.

Фото Алия Абди
Алия Абди
