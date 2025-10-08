Женщина погибла под колесами автобуса в Шымкенте

7 октября по ул. Жибек жолы водитель пассажирского автобуса совершил наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Otyrar, женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.

"В результате от полученных травм она скончалась на месте происшествия", – говорится в репортаже.

В Департаменте полиции Шымкента рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП". Департамент полиции Шымкента

