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18:30 17.04.2022

Пыльная буря, шквал и гроза ожидаются в Казахстане

погода Фото: unsplash
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и шести областях страны на 18 апреля, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Алматинской области ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 15-20, порывы 25 м/с.

Утром и днем на юге и востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, в центре области сохраняется 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Акмолинской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью – туман.

Днем на западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Утром и днем на севере, западе области – пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем на севере, западе области и в горных, предгорных районах порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в конце дня ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане в конце дня ожидаются гроза, шквал. Днем – пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 м/с.

Елена Беляева
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