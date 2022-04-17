Насморк и мигрень могут быть признаками зубной боли – врач

Головные боли могут отражаться от зубных болей. Даже вначале можно не понять: боль зубная или от чего-то другого. Также воспаление лимфоузлов может быть симптоматикой зубной боли: у многих зубов корни часто соприкасаются, идут на нервы, – рассказала «Вечерней Москве» врач-стоматолог.

По ее словам, при проблемах с зубами боль может распространиться на любой участок тела. На состояние зубочелюстной системы влияет даже осанка, часто зубная боль может отдавать в область глаз, отметила специалист.