22:09 17.04.2022
Насморк и мигрень могут быть признаками зубной боли – врач
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Стоматолог Мария Балакирева рассказала о том, что некоторые симптомы болезни зубов можно легко спутать с простудой. Она рекомендует при постоянном насморке и головных болях обратиться к врачу, передает Zakon.kz.
Головные боли могут отражаться от зубных болей. Даже вначале можно не понять: боль зубная или от чего-то другого. Также воспаление лимфоузлов может быть симптоматикой зубной боли: у многих зубов корни часто соприкасаются, идут на нервы, – рассказала «Вечерней Москве» врач-стоматолог.
По ее словам, при проблемах с зубами боль может распространиться на любой участок тела. На состояние зубочелюстной системы влияет даже осанка, часто зубная боль может отдавать в область глаз, отметила специалист.
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