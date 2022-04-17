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22:09 17.04.2022

Насморк и мигрень могут быть признаками зубной боли – врач

инструменты Фото: pixabay
Стоматолог Мария Балакирева рассказала о том, что некоторые симптомы болезни зубов можно легко спутать с простудой. Она рекомендует при постоянном насморке и головных болях обратиться к врачу, передает Zakon.kz.
Головные боли могут отражаться от зубных болей. Даже вначале можно не понять: боль зубная или от чего-то другого. Также воспаление лимфоузлов может быть симптоматикой зубной боли: у многих зубов корни часто соприкасаются, идут на нервы, – рассказала «Вечерней Москве» врач-стоматолог.

По ее словам, при проблемах с зубами боль может распространиться на любой участок тела. На состояние зубочелюстной системы влияет даже осанка, часто зубная боль может отдавать в область глаз, отметила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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