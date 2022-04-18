Необходимо снять запрет на совершение молитв в вузах – эксперт

По мнению эксперта, январские события в Казахстане показали, что одними ограничительными и профилактическими мерами экстремизм не победить.

Осознание этой истины обязывает нас ставить вопрос о внесении существенных коррективов в стратегию борьбы с терроризмом, находить новые возможности и резервы, активно противодействовать религиозному экстремизму и другим негативным антиобщественным проявлениям. Елнар Берикбаев

Он считает, что борьба с религиозным экстремизмом должна перестать ограничивать права законопослушных верующих.

По Закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», в Казахстане запрещена любая религиозная деятельность вне культовых сооружений, в том числе в организациях образования.

Нарушение законодательства влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца.

Несмотря на критику, эта мера была крайне необходима для обеспечения национальной безопасности, отметил религиовед. Прежде всего, чтобы не допустить вовлечения молодежи в деструктивные религиозные течения, которые наводнили страну с восстановлением независимости Казахстана и провозглашением светских принципов государственного устройства.

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Необходимость введения ограничений была обусловлена общим ростом террористической угрозы в мире. В стране наблюдался дефицит квалифицированных специалистов в сфере религии, не хватало грамотных имамов – представителей традиционного ислама, не было высших религиозных учебных заведений.

Говоря об этом, Елнар Берикбаев констатировал, что ограничительные меры выполнили свою функцию по стабилизации религиозной ситуации в стране.

Предстоит еще много работы, но самый первый, сложный этап становления и развития религиозного образования мы прошли. За последние десять лет в Казахстане сформировалось достаточно большое количество экспертов в области религиоведения и теологии, созданы необходимые законодательные основы для получения духовного образования. Елнар Берикбаев

Традиционные религиозные организации Казахстана занимаются книгоизданием, много времени уделяют просветительской работе в социальных сетях, противодействуют любым попыткам насадить радикальные идеи в социальных сетях.

Эксперт считает, что государству следует отказаться от тотальных и избыточно широких ограничений свободы вероисповедания молодежи.

Прежде всего необходимо снять запрет на совершение молитв в стенах университетов. Известно, что мусульманам нельзя пропускать ни одну из пяти обязательных молитв, для которых выделено строго определенное время. Из-за страха быть оштрафованными и из-за отсутствия необходимых условий, молодые люди вынуждены совершать намаз скрытно под лестницами или в подсобных помещениях. Это влечет к созданию атмосферы замкнутости, подозрительности, провоцирует конфликты с администрацией вузов и государственными органами. Елнар Берикбаев

По его мнению, вербовщики экстремистских организаций используют эту ситуацию в своих интересах. Они представляют нашу страну враждебной исламу, призывают к насилию и борьбе против власти.

Необходимо открыть оборудованные молельные комнаты (намазханы) в тех университетах, где есть надобность. Не стоит бояться, что университет станет рассадником религиозного экстремизма. Студенты уже совершеннолетние, сформировавшиеся личности, которые несут ответственность за свои действия.

На другие виды религиозной деятельности такие, как проведение религиозных собраний, ведение проповеднической деятельности, распространение религиозной литературы, сбор пожертвований на религиозные нужды – ограничения должны быть сохранены, считает религиовед.

Кроме того, из-за запрета религиозной одежды в университетах, многие девушки были вынуждены отказаться от получения высшего образования. Конечно, мусульманка даже непокрытая, остается мусульманкой. Но ношение платка является обязательной частью религиозной практики. Елнар Берикбаев

Слово «хиджаб» в переводе с арабского означает «преграда», «завеса». Хиджаб не обязательно должен быть черного цвета, похожим на то, что носят женщины в арабских странах, так как нет установленной формы и цвета, есть лишь общие условия. Это вполне может быть европейская одежда, но соответствующая условиям покрытия «аурата» (часть тела, которую мусульмане должны прикрывать перед другими людьми).

Мы должны прийти к тому, чтобы ни одна девушка в Казахстане не надевала хиджаб против своей воли, и ни одна девушка не снимала его по принуждению. Елнар Берикбаев

Настоящие экстремисты проводят свою работу скрытно, считает он. На его взгляд, межконфессиональное согласие и религиозная толерантность, которые укоренились в нашей стране, не дают покоя определенным силам, пытающимся расшатать ситуацию, посеять межрелигиозную рознь.

Эксперт заключил, что старшему поколению надо верить молодежи, полагаться на нее, понимать их мировоззрение, а не осуждать их. А сохранение традиционного ислама должно быть обеспечено общими усилиями.