Казахстану нужна новая программа по борьбе с терроризмом – депутат

По словам сенатора, предыдущая программа не дала результатов, о чем свидетельствуют январские беспорядки в стране.

По некоторым данным, для реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в стране на 2018-2022 годы из госбюджета было выделено 270 млрд тенге, но только 4% из них потрачены на профилактические мероприятия. О том, что данная программа не дала должного результата, свидетельствуют события трагического января. До сих пор не дана оценка этому вопросу уполномоченными органами и ответственными за эту сферу. Депутат Сената Парламента РК Султан Дюсембинов

Он напомнил, что в недавних январских событиях, начавшихся мирным шествием, религиозные радикалы и преступные группировки использовали недовольство населения в своих целях, что привело к крупному конфликту, нарушившему спокойствие страны.

Число последователей деструктивных течений в Казахстане превышает 20 тыс. человек. Здесь возникает вопрос: почему их количество увеличивается? Султан Дюсембинов

В связи с этим сенатор предложил:

Углубленно изучить религиозную ситуацию и подготовить новую государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.

Разработать карты религиозной ситуации Казахстана в разрезе регионов..

Создать республиканский исследовательский центр с квалифицированными специалистами для мониторинга и экспертизы в сфере религии.

Усовершенствовать и усилить деятельность информационной пропаганды исследовательских групп в регионах с оказанием соответствующей методической, информационной, финансовой поддержки.

Рассмотреть вопрос улучшения социального положения специалистов-религиоведов, теологов в государственных организациях в сфере религии.

Также он предложил совместно с представителями традиционных религиозных конфессий, сформировавшихся в стране, повысить качество центров и вузов по подготовке специалистов религиозной направленности.

Напомним, в начале января 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились.

5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство.

Председатель Совбеза Токаев отметил организованность бесчинствующих в Алматы погромщиков и назвал их террористами, членами международных банд, которые прошли подготовку за рубежом. В стране был введен режим ЧП.