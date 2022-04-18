Под угрозой нищеты 1,7 млрд человек из-за ситуации в Украине — ООН

Доля России и Украины в производстве пшеницы и ячменя составляет 30%, кукурузы — 20% и подсолнечного масла — более 50%. Продукция двух стран служит источником питания для самых бедных жителей планеты, пишут «Ведомости» со ссылкой на чешский портал Seznam Zpravy.

Кризис может ввергнуть 1,7 млрд человек, то есть более одной пятой человечества, в нищету и голод, каких не было последние десятки лет. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Спикер рассказал, что более 30% пшеницы, которая поставляется в 45 стран Африки, растет на полях России и Украины. Конфликт препятствует мировому экспорту сельхозпродукции и энергоносителей и ведет к повышению цен на газ и нефть.

Конфликт в Украине угрожает гуманитарным программам помощи голодающим жителям Земли, отмечает генсек ООН. По его словам, организация срочно нуждается в $8 млрд для продолжения гуманитарной деятельности в Йемене, Чаде и Нигере.

На этом фоне Антониу Гутерриш призвал страны сохранять рынки открытыми для зарубежных партнеров, не допускать накапливания запасов продуктов и необоснованно ограничивать экспорт.