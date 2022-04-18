10:24 18.04.2022
Средняя зарплата в марте выросла до 275 438 тенге
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в марте 2022 года составила 275 438 тенге, сообщает Zakon.kz.
При этом среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке Бюро в феврале 2022 года составили 143 246 тенге (предварительные данные), что на 17,3% выше, чем в феврале 2021 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 7,9%.
Численность безработных в марте 2022 года составила 457,4 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта составила 175 тыс. человек или 1,9% к рабочей силе.