Как за каменной стеной: самые сильные мужчины по знаку зодиака

Мужчины-Скорпионы не знают преград на своем пути. Обычно это неземные красавцы, которые легко привлекают внимание дам. Они стараются быть лучше всех, постоянно совершенствуются, но при этом достаточно самокритичны, пишет портал 5-tv.ru.

Мужчины-Львы ответственны и организованы. Любят похвастаться, но держат слово, на них можно положиться. Жизненные силы им дает ощущение значимости. Представителям этого знака нужно быть в центре внимания.

Мужчины-Тельцы не дают в обиду близких и идут напролом даже в безвыходной ситуации. Моральные принципы Тельцов делают их сильными и мужественными. Даже если их внешние данные далеки от представлений о брутальности, они способны на волевые поступки.

Мужчины-Овны стремятся к завоеванию и лидерству во всем. Способны управлять людьми и быстро принимать решения. Часто это карьеристы, которые умеют зарабатывать деньги. Звезды наделили Овнов энергией и твердым характером.

Мужчины-Близнецы не пасуют перед трудностями и с готовностью применяют знания в деле. Препятствия добавляют им азарта. От природы они интеллектуальны, но это не сухие теоретики.