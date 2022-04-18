Дождь с грозами, град – прогноз погоды в Казахстане на 19-21 апреля

Ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет дождь с грозами, усиление ветра, на юге, юго-востоке и востоке страны сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града. РГП «Казгидромет»

Северо-западный антициклон, который прошедшей ночью уже вызвал значительное понижение температуры воздуха на северо-западе и севере республики, все еще сохранит свое влияние, а также, смещаясь в восточном направлении, вызовет постепенное понижение температуры воздуха в центре и на востоке страны: ночью до -3...+5°C, днем до +5...+15°C, на юге Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей – до +20°C.