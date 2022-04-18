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Законодательство РК
11:44 18.04.2022

Жительница Акмолинской области взяла кредит и перевела мошенникам 2,8 млн тенге

мошенники, обман женщины Фото: Zakon.kz
48-летняя жительница в Акмолинской области стала жертвой мошенников. Женщина оформила в двух банках Кокшетау кредиты на 2,8 млн тенге и перевела их «полицейским», сообщает Zakon.kz.

Как отметили в областной полиции, 11 апреля женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции Нур-Султана.

По его словам, ей было необходимо принять участие в «спецоперации». Мужчина уточнил, что в одном из крупнейших банков открылся спецотдел по борьбе с мошенничествами и в скором времени ей перезвонит сотрудник этого отдела.

Женщине перезвонили и посоветовали прийти в банк, чтобы предотвратить оформление на нее кредита. Затем сельчанка поехала в Кокшетау, пришла к зданию банка в ожидании дальнейших указаний злоумышленников.

Акмолинка оформила кредит на 800 тыс. тенге и перевела эти деньги на счет лжеполицейского «для возврата в банк».

Затем мошенники по той же схеме вынудили ее оформить кредит в другом банке уже на два млн тенге.

О преступной схеме сельчанка узнала лишь 14 апреля, когда встретила участкового и рассказала ему свою историю. После этого она обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК. Расследованием уголовного дела занимаются также сотрудники Управления полиции Кокшетау.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Анастасия Московчук
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